сегодня



Видео с текстом от EXITIUM



"The Sinister Sedition", официальное видео с текстом от EXITIUM, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Imperitous March For Abysmal Glory", выход которого намечен на 12 мая на Time To Kill Records.







+0 -0



просмотров: 176