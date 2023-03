все новости группы







28 мар 2023 : ROBERT LOWE в DiGELSOMINA



ROBERT LOWE в DiGELSOMINA



"Mahanaim", новая песня группы DIGELSOMINA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sic Itur Ad Astra, выход которого запланирован на этот год:



"Mahanaim"

"Harbinger of Doom"

"Otherworldly"

"Shadows and Mirrors"

"Entombed By Choice"







