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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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DiGelsomina

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28 мар 2023 : 		 ROBERT LOWE в DiGELSOMINA
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ROBERT LOWE в DiGELSOMINA



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"Mahanaim", новая песня группы DIGELSOMINA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Sic Itur Ad Astra, выход которого запланирован на этот год:

"Mahanaim"
"Harbinger of Doom"
"Otherworldly"
"Shadows and Mirrors"
"Entombed By Choice"

DiGELSOMINA Feat. Former CANDLEMASS / SOLITUDE AETURNUS Vocalist ROBERT LOWE Streaming New Song "Mahanaim"; Audio




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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28 мар 2023
грозакоммунистов
У Роберта шикарный голос, но после ухода из candlemass он совсем стух + свои возможности использует процентов на 60 по сравнению с тем, что делал раньше.
28 мар 2023
p
pal sanych
Неплохо неплохо

просмотров: 202

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