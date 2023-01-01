Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 13
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 11
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
*Новая песня METAL CHURCH 10
*TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?» 10
*Гитарист SABATON исполняет TOTO 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 13
[= ||| все новости группы



*

Discharge

*
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия DISCHARGE от CAMERA OBSCURA TWO



zoom
CAMERA OBSCURA TWO представили собственную версию композиции DISCHARGE "State Violence State Control", которая включена в трибьют-альбом "Discharged Vol.2".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 93

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом