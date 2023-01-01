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Sól án varma

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30 мар 2023 : Новая песня SÓL ÁN VARMA



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Новая песня SÓL ÁN VARMA



AFBRIGÐI VII, новая песня группы SÓL ÁN VARMA, в состав которой входятG.E. (MISÞYRMING, NAÐRA, SVARTIDAUÐI), Á.B.Z. (CARPE NOCTEM, ÁRSTÍÐIR LÍFSINS), M.S. (SVARTIDAUÐI, DROTTINN), S.V. (SVARTIDAUÐI, DROTTINN) и H.V. (WORMLUST), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Sól án varma, выход которого намечен на седьмое апреля.







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