сегодня



Видео с текстом от MECCA



"I Won't Walk Away", официальное видео с текстом от MECCA, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Everlasting", выход которого намечен на 21 апреля.



Трек-лист:



1. And Now The Magic Is Gone

2. The Rules Of The Heart

3. I Won’t Walk Away

4. The Mistakes We Make

5. These Times Are For Heroes

6. Your Walls Are Crumbling Down

7. Everlasting

8. Falling

9. Endless Days

10. Living In Fear

11. Your Way







+0 -0



просмотров: 232