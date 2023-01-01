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*Новое видео METALLICA 61
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 41
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 14
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 14
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Shade of Sorrow

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|||| сегодня

SHADE OF SORROW на M-Theory Audio



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Проект SHADE OF SORROW, детище Mika Kankainen'a, заключил контракт с лейблом M-Theory Audio.

«Моя мечта сбылась, когда M- Theory Audio связалась со мной и предложила сотрудничество с Shade of Sorrow. Я знаю, что у них огромный профессиональный опыт в области музыкального бизнеса, и я считаю, что у компании есть искренняя цель - поднимать перспективные группы и музыку в массы. Излишне говорить, что я в восторге от этого сотрудничества и буду уверен, что мы выпустим чертовски хороший дебютный альбом! За этим проектом стоит много страсти, грандиозные мечты и трудолюбие, и я с нетерпением жду будущих релизов и сотрудничества с M-Theory Audio!»

FinlandвЂ™s SHADE OF SORROW Signs To M-Theory Audio




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