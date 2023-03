сегодня



SHADE OF SORROW на M-Theory Audio



Проект SHADE OF SORROW, детище Mika Kankainen'a, заключил контракт с лейблом M-Theory Audio.



«Моя мечта сбылась, когда M- Theory Audio связалась со мной и предложила сотрудничество с Shade of Sorrow. Я знаю, что у них огромный профессиональный опыт в области музыкального бизнеса, и я считаю, что у компании есть искренняя цель - поднимать перспективные группы и музыку в массы. Излишне говорить, что я в восторге от этого сотрудничества и буду уверен, что мы выпустим чертовски хороший дебютный альбом! За этим проектом стоит много страсти, грандиозные мечты и трудолюбие, и я с нетерпением жду будущих релизов и сотрудничества с M-Theory Audio!»







