Darklon

Греция

-

-

2 апр 2023 : Новое видео DARKLON



сегодня



Новое видео DARKLON



The Redeemer, новое видео DARKLON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Redeemer", выход которого намечен на 19 мая на No Remorse Records.







