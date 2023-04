сегодня



Новая песня BURIAL HORDES



A Wandering Stream of Wind, новая песня BURIAL HORDES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Ruins, выход которого намечен на девятое июня на Transcending Obscurity Records:



1.In the Midst of a Vast Solitude

2. Insubstantial

3. Perish

4.A Wandering Stream of Wind

5.Infinite Sea of Nothingness

6.Isotropic Eradication

7.Purgation

8....To the Threshold of Silence







+0 -0



просмотров: 87