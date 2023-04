сегодня



Новое видео THE ARCANE ORDER



"Cry Of Olympus", новое видео группы THE ARCANE ORDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Distortions From Cosmogony, выходящего девятого июня на Black Lion Records:



"Distortions From Cosmogony"

"Cry Of Olympus"

"A Blinding Trust In Chosen Kings"

"Starvations For Elysium"

"Favors For Significance"

"The First Deceiver"

"Empedocles’ Dream"

"Ideals Of Wretched Kingdoms"

"Children Of Erebos"

"Wings Of Duality"







+0 -0



просмотров: 104