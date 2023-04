все новости группы







Ocular Trauma

5 апр 2023 : OCULAR TRAUMA на Wormholedeath Records



OCULAR TRAUMA на Wormholedeath Records



Группа OCULAR TRAUMA заключила соглашение с лейблом Wormholedeath Records, на котором 28 апреля состоится релиз нового ЕР The Dissection of Tragedy:



"I - A Somber Recollection"

"II - Shattered Remedy"

"III - Rot Before Broken Eyes"

"IV - Embrace the Torment"







