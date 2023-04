сегодня



Новое видео BIG RED FIRE TRUCK



"Trouble In Paradise", новое видео группы BIG RED FIRE TRUCK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Trouble In Paradise":



"Neon Sunsets"

"Trouble In Paradise"

"Love Bite"

"Psychotropic Thunder"

"Miami Skies"

"Hot Summer Nights"







+0 -0



просмотров: 188