Новое видео GRAVE PLEASURES



"High On Annihilation", новое видео группы GRAVE PLEASURES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Plagueboys, выходящего 21 апреля на Century Media Records в следующих вариантах:



- CD Digipak

- Black LP (incl. LP-sized booklet & poster)

- Transparent blue LP available from CM Distro Wholesale EU and CMdistro.de (limited to 300 copies; incl. LP-sized booklet & poster)

- Yellow LP available from UK outlets, Levykauppa Äx, Nuclear Blast (limited to 300 copies; incl. LP-sized booklet & poster)

- Lilac LP available from Grave Pleasures via Evil Greed (limited to 300 copies; incl. LP-sized booklet & poster)

- Digital album



Трек-лист:



“Disintegration Girl”

“Heart Like A Slaughterhouse”

“When The Shooting’s Done”

“High On Annihilation”

“Lead Balloons”

“Imminent Collapse”

“Society Of Spectres”

“Conspiracy Of Love”

“Plagueboys”

“Tears On The Camera Lens”







