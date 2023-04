Новое видео REASONS BEHIND

сегодня



“Heart Begins To Break”, новое видео итальянской группы REASONS BEHIND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Architecture Of An Ego", выход которого намечен на 26 мая на Scarlet Records.



Трек-лист:



“Zero Dawn”

“The Fall Of Human Race”

“A New Breed”

“Into The Break Of A Better Day”

“Heart Begins To Break”

“The Phantom Pain”

“Seas Of Grey”

“13” (feat. Steva and Grace Darkling)

“The Flame Inside”

“Letter To The Last Of Us”







