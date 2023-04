сегодня



Новое видео ASYLENCE



"In This Hell", новое видео группы ASYLENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endanger Us All", релиз которого состоялся 24 февраля.



Трек-лист:



"A Call To Arms"

"Endanger Us All"

"The Garden of Disrespect"

"Eternity, Please"

"In Solidarity, We Die"

"Arrows For Christ"

"In This Hell"

"Soulless"

"A War Waging Within"







