Новое видео DARKER DAYS



“1818” feat. TB Monstrosity из BLITZKID, новое видео DARKER DAYS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Burying Point”, выход которого намечен на 28 апреля на Fiend Force Records:



Devil’s Night

Killing Time

The Hunt

1818 ( feat. TB Monstrosity of Blitzkid)

Siren’s Call

From The Depths

Moonlight (feat. Rod Usher of The Other)

Funeral

Empty Glass

Maniac

Curse







