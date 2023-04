все новости группы







9 апр 2023 : Новое видео TOTAL RECALL



Новое видео TOTAL RECALL



"No Light", новое видео TOTAL RECALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР “THE VOID”, выход которого намечен на 21 апреля:



01 THE LANDING

02 NO LIGHT

03 THE DEEPEST SEA

04 MEMORIES ARE GONE

05 FROM THE DARKEST SKY

06 EVACUATE!

