Новая песня AGE OF THE WOLF



Nexus Exitium, новая песня AGE OF THE WOLF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Pilgrimage to Nowhere”, выход которого намечен на 19 мая на Sleeping Church Records:



The Seering Eye

Thundering Epochs

Onward To Penumbra

Doomhex

A Multiplicity Of Causalities

Nexus Exitium (Pyrophylacriorum)

Conjuration of the Obsidian Colossus

The Phantom Electric https://sleepingchurchrds.com/







