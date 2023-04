все новости группы







8 апр 2023 : Новое видео ALEISTER



сегодня



Новое видео ALEISTER



“Prepare Your Soul For War”, новое видео группы ALEISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома No Way Out, выходящего 28 апреля на M&O Music:



“Prepare Your Soul For War”

“The Game”

“Nightmare”

“Don’t Let Him Down”

“The Reason For My Anger”

“The Preacher”

“Liar”







просмотров: 156