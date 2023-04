7 апр 2023



Видео с текстом от WASTE DOWN REBELS



WASTE DOWN REBELS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Slave The Day”, которая взята из выходящего 28 апреля альбома Mercies And Curses:



"Let My People Go"

"The Fork In Your Tongue"

"Mercies And Curses"

"Seasons"

"Slave The Day"

"Fraction Of The Hole"

"Black Hearted Drum"

"One Minute Closer"

"The Day We Take Our Own"

"Solitude"

"Set My Sights On You"

"Everybody Wants It All"







