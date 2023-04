сегодня



Гитарист BRITNY FOX намекает на реюнион



В рамках беседы с "80's Glam Metalcast" оригинальный гитарист BRITNY FOX Michael Kelly Smith намекнул, что возможно воссоединение оригинального состава:



«Некоторое время я вёл себя тихо. У меня были другие интересы и разные дела. Я всегда преподавал игру на гитаре, так что я снова занялся этим после того, как в 2000-х годах концерты Britny Fox не задались. Мы с женой также занимаемся разведением породистых лошадей. Это тоже не даёт мне расслабиться, и я забочусь о них. Я также много сочиняю. Недавно я задумался о том, чтобы снова собрать оригинальную группу и дать несколько концертов в этом году в честь 35-летия нашего дебютного альбома. Я знаю, что Dean был заинтересован в том, чтобы сделать что-то к 25-летию, но по какой-то причине ничего не вышло. Я получал много просьб от людей сделать подобное, и ждать вечно мы просто не можем. Поэтому я решил, что в этом году будет отличная возможность дать несколько концертов и в конце концов записать новый альбом. Я полагаю, что сейчас шансов на это больше, чем когда-либо прежде. По-моему, всё складывается удачно».



О влияниях и вокале Dean'a Davidson'a:



«Поскольку мы появились в конце 1980-х, люди думали, что мы очередная группа 1980-х. Нам нужно было откуда-то черпать влияние — было совершенно ясно, что 1970-е — это именно то время, на которое и нужно было обратить внимание. В нашем случае мы все выросли на KISS и Aerosmith, Nazareth, Sweet, Led Zeppelin, Montrose и так далее. Звучание этих групп реально передалось нашей музыке, так как мы все находились под влиянием одних и тех же групп. Что касается вокала — у Dean'a была способность петь в более низком чистом регистре или в более высоком скриминговом диапазоне. Он умел делать и то, и другое очень хорошо. Для нас это был важный нюанс, потому что это звучало как два разных вокалиста. Мы получили двух по цене одного! Когда мы ушли от Cinderella, было большой удачей найти кого-то, кто мог бы делать то, что делал Dean. Нам очень повезло, что он оказался рядом!»



О втором альбоме — "Boys In Heat":



«Мне нравятся все наши альбомы, но первые два обладают настоящим шармом. Они показывают развитие группы, но при этом остаются верными нашему стилю. Самым большим отличием альбома "Boys In Heat" были не песни, а звуковое сопровождение. У него более качественное звучание. Так что да, я люблю этот альбом. По сей день, когда я слушаю "Standing In The Shadows", наш кавер на "Hair of The Dog", "Dream On", "She's So Lonely", "Long Road", в общем, весь альбом, я чувствую, что мы были действительно на высоте. Однако уход из группы Dean'a поставил крест на всём. Если бы мы выпустили песню "Hair of The Dog" в качестве сингла и сняли на неё настоящий рок-клип, возможно, этот альбом стал бы более успешным, может быть, даже платиновым. Я считаю, что мы сделали отличный кавер на эту песню, и на тот момент эта песня и так была признана всеми, она уже была хитом. Мы сомневались в обложке альбома "Boys In Heat", нам не всё нравилось. Совсем недавно я нашёл оригинальную обложку, которая была сделана, когда альбом назывался "Fuel The Fire". Это было очень круто. Однако в последний момент лейблу не понравились ни обложка, ни название. Они сказали, что нам нужно новое название и новое оформление. Но мы совсем не были довольны таким решением. В итоге Dean выступал резко против названия "Boys In Heat", потому что у него изначально была группа с таким же названием. Но лейбл решил, что это здорово, а мы были в полном шоке. Через неделю они показали нам обложку альбома, которую они создали под этим названием, и то, что вы знаете, то нам и было представлено, но мы то совершенно точно были недовольны им, но увы...»



Об уходе из группы Dean'a и работе над альбомом Blackeyed Susan:



«Причина, по которой Blackeyed Susan звучали так, как они звучали, в том, что у Dean'a были такие песни. Он признался мне, что ему постоянно твердили, что мы ему не нужны, и он может расширить свои музыкальные горизонты. Такое всегда случается. К сожалению, его переубедили другие люди, которые преследовали свои собственные интересы. Я уверен, что это стало очевидной ошибкой. Dean отлично знает своё дело, потому что он может писать песни, которые могли бы войти в альбом Black Crowes или в любом другом жанре. Да, третий альбом Britny Fox с Dean'ом не был бы альбомом Blackeyed Susan. Я считаю, что мы бы остались в своей сфере и сделали бы альбом в стиле хард-рок».



"Bite Down Hard" и интерес к гранжу:



«Мы сделали всё, что могли. Мы нашли Tommy Paris'а, который, как нам казалось, был отличным певцом и автором песен. Мы всё скомпоновали. Мы знали, что музыкальный климат меняется, но ничего не могли с этим поделать. Мы записали альбом "Bite Down Hard", выпустили его в 1991 году, и он провалился с треском, как и всё в этом жанре. Он не произвёл никакого впечатления. Сейчас этот альбом ценится гораздо больше, чем тогда. Когда мы выступали в поддержку этого альбома с Tommy, я был потрясён и поражён тем, сколько фанатов не знало, что у нас вышел новый альбом или что у нас новый вокалист. Просто не было никакого продвижения со стороны звукозаписывающей компании. Все понимали, что в то время не было смысла продвигать что-то из этого жанра. Все всегда говорят, что гранж убил глэм-металл, но я с этим не согласен. Я не считаю, что гранж убил глэм-металл, я думаю, что глэм убил сам себя. Было такое изобилие некачественного глэма, который выпускали, что это повредило хорошим группам. Это не было виной тех групп, просто лейблы были лейблами. Они подписывали контракты со всеми, кто напоминал Cinderella, Britny Fox, Bon Jovi, Poison и т. д. Некоторые были хороши, некоторые не очень. Просто произошло перенасыщение, и это погубило всё дело».







