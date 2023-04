сегодня



Новое видео VVON DOGMA I



"One Eye", новое видео группы VVON DOGMA I, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Kvlt Of Glitch, выходящего пятого мая:



"The Void"

"Tabula Rasa"

"Triangles and Crosses"

"Day of The Dead"

"One Eye"

"Hivemind"

"Lithium Blue"

"2 + 2 = 5" (Radiohead cover)

"Hurt"

"The Great Maze"







