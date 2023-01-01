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XXV — бабка ягодка опять!
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по
XXV — бабка ягодка опять!
48
ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений
44
Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»
29
Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»
28
UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно...
23
все новости группы
Vvon Dogma I
США
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/VvonDogmaI/
11 апр 2023
:
Новое видео VVON DOGMA I
20 дек 2017
:
Обучающее видео от VVON DOGMA I
31 окт 2017
:
Новый ЕР VVON DOGMA I доступен для прослушивания
16 окт 2017
:
Бывший басист UNEXPECT в VVON DOGMA I
сегодня
Новое видео VVON DOGMA I
"One Eye", новое видео группы VVON DOGMA I, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Kvlt Of Glitch, выходящего пятого мая:
"The Void"
"Tabula Rasa"
"Triangles and Crosses"
"Day of The Dead"
"One Eye"
"Hivemind"
"Lithium Blue"
"2 + 2 = 5" (Radiohead cover)
"Hurt"
"The Great Maze"
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Сообщений нет