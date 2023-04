сегодня



Концертный релиз INFERNÄL MÄJESTY выйдет летом



INFERNÄL MÄJESTY выпустят концертную пластинку, получившую название None Shall Live (In Rotterdam), первого июня на Nomad Snakepit Productions:



"None Shall Defy"

"Anthology Of Death"

"Overlord"

"Unholier Than Thou"

"S.O.S."

"Night Of The Living Dead"







