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*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Gioeli/Castronovo

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|||| 13 апр 2023

DEEN CASTRONOVO: «То количество наркотиков, которое я употреблял, убило бы носорога»



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DEEN CASTRONOVO в рамках беседы с "On The Road To Rock" рассказал о том, как вера и трезвый образ жизни повлияли на его видение мира и своего места в нём:

«Теперь я ничего не принимаю как должное. Честно говоря, брат, и я не раздуваю и не преувеличиваю, но я должен быть мёртв. То количество наркотиков, которое я употреблял, убило бы носорога. Я к тому, что я был в глубокой заднице. И я просто благодарен за то, что остался жив. Я воздаю всю славу Иисусу Христу. Если бы Христос не вытащил меня из этого, я был бы мёртв. Так что для меня каждый день — это как... Я хожу со своим барабанным техником время от времени на концертах [JOURNEY] и говорю: "Чувак, я снова в группе. Разве это не потрясающе? Мы щипаем себя. Я и раньше так делал, но сейчас, чувак... Я благодарен за то, что вернулись моя жена, мои дети и внуки. И возможность заниматься любимым делом и зарабатывать на жизнь этим, чувак, — нет ничего лучше. Нет ничего лучше».




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13 апр 2023
F
Frostauskas
Ещё один христанутый...
  Dislike!1
13 апр 2023
Nord61
Frostauskas, ну знаешь, все люди по-разному слезают с наркоты. Если Дину помогло христианство - то и флаг ему в руки. Он крутой барабанщик и офигенный певец (при исполнении Open Arms его голос почти неотличим от Стива Перри, ни одной фальшивой ноты). Лучше пусть будет верующим, живёт и делает музыку, чем сдохнет от передоза.
Like!4
13 апр 2023
M
Mateas89
Nord61, подписываюсь под каждым словом.
Like!1
13 апр 2023
ElectricRetard
Frostauskas, между прочим, из всех христанутых, роцкеры самые спокойные. У них максимально мягкое понимание религии, так и не припомню навязывания, притеснения инакомыслия и прочего. Это чисто способ загасить внутренних демонов, и в таком плане религия не самая плохая штука.

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