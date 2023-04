13 апр 2023



DEEN CASTRONOVO: «То количество наркотиков, которое я употреблял, убило бы носорога»



DEEN CASTRONOVO в рамках беседы с "On The Road To Rock" рассказал о том, как вера и трезвый образ жизни повлияли на его видение мира и своего места в нём:



«Теперь я ничего не принимаю как должное. Честно говоря, брат, и я не раздуваю и не преувеличиваю, но я должен быть мёртв. То количество наркотиков, которое я употреблял, убило бы носорога. Я к тому, что я был в глубокой заднице. И я просто благодарен за то, что остался жив. Я воздаю всю славу Иисусу Христу. Если бы Христос не вытащил меня из этого, я был бы мёртв. Так что для меня каждый день — это как... Я хожу со своим барабанным техником время от времени на концертах [JOURNEY] и говорю: "Чувак, я снова в группе. Разве это не потрясающе? Мы щипаем себя. Я и раньше так делал, но сейчас, чувак... Я благодарен за то, что вернулись моя жена, мои дети и внуки. И возможность заниматься любимым делом и зарабатывать на жизнь этим, чувак, — нет ничего лучше. Нет ничего лучше».







