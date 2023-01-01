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GEORGE THOROGOOD отменил юбилейные концерты



GEORGE THOROGOOD был вынужден отменить следующие даты юбилейного турне по случаю 50-летия творческой деятельности из-за проблем со здоровьем:



«У George'a было обнаружено очень серьёзное заболевание, которое потребует немедленной операции и нескольких недель на восстановление и выздоровление. Наши поклонники значат для нас очень много, и мы знаем, что эти новости — не то, что вы хотели услышать, но будьте уверены, GEORGE THOROGOOD & THE DESTROYERS вернутся. Мы будем держать вас в курсе, как только станет известно что-нибудь новое».











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