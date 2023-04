сегодня



Видео с текстом от AXMINISTER



AXMINISTER опубликовали официальное видео с текстом на песню “Vlad the Impaler… Forests of Impalement”, которая взята из выходящего 11 мая ЕР "vir fortis".



Трек-лист:



“The Age Of Napolean…The Rise”

“Vlad The Impaler…Son Of The Dragon”

“Vlade The Impaler…Forests Of Impalement”







+0 -0



просмотров: 121