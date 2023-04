12 апр 2023



Новое видео FEN



"Scouring Ignorance", новое видео группы FEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Monuments To Absence, выходящего седьмого июля:



“Scouring Ignorance”

“Monuments To Absence”

“Thrall”

“To Silence And Abyss We Reach”

“Truth Is Futility”

“Eschaton’s Gift”

“Wracked”

“All Is Lost”







+1 -0



просмотров: 145