ODE IN BLACK на Rockshots Records



Rockshots Records сообщили о заключении контракта с группой ODE IN BLACK, новый альбом которой получил название "Into The Dark" и будет выпущен в этом году. Премьера первого сингла "Until We Fall” намечена на 21 апреля.







