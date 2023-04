12 апр 2023



Новое видео EXMORTUS



"Mind Of Metal", новое видео группы EXMORTUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Necrophony, выходящего 25 августа на Nuclear Blast Records:



"Masquerade"

"Mask Of Red Death"

"Oathbreaker"

"Mind Of Metal"

"Storm Of Strings"

"Test Of Time"

"Darkest Of Knights"

"Prophecy"

"Children Of The Night"

"Beyond The Grave"

"Overture"

"Necrophony"

"Moonchild"







