Видео с текстом от UNBORN PROPHECY



UNBORN PROPHECY опубликовали официальное видео с текстом на песню "Ocean", которая взята из нового альбома "Waking Our Ancient Memories", выходящего 28 апреля на Wormholedeath.



Трек-лист:



Namasol

Whispers

Silencer

Ocean

Ancient Alchemy

Forgotten Gods

The Seven Blood Lines

Awakening of Tiamat

Prophecy







