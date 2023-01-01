Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 70
*XXV — бабка ягодка опять! 62
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 39
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 17
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 70
*XXV — бабка ягодка опять! 62
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 39
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 23
[= ||| все новости группы



*

Evermore

*
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от EVERMORE



zoom
Queen of Woe, новое видео с текстом от EVERMORE, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “In Memoriam”, выход которого намечен на Scarlet Records.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 107

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом