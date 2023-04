сегодня



Новая песня THE END OF SIX THOUSAND YEARS



После десятилетнего молчания THE END OF SIX THOUSAND YEARS возвращаются с новым релизом — ЕР "The End of Six Thousand Years", выход которого намечен на 18 мая на Hypershape Records.



Трек-лист:



01. Collider

02. Endbearer

03. Voidwalker

04. The Man Who Loves to Hurt Himself (Today Is The Day cover)



Композиция "Voidwalker" доступна ниже.







