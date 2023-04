16 апр 2023



Новое видео KILLHALL



Delirium Tremens, новое видео KILLHALL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Skullsplitter‘, выход которого намечен на второе июня на Inverse Records:



Delirium Tremens

Pure Of Heart Clear Of Mind

Fear Shaped Man

Land of I

For the Crow

Skullsplitter

For You Brother This Bullet

I Want War







+0 -0



просмотров: 157