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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 71
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
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Ludovico Technique

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|||| сегодня

Новое видео LUDOVICO TECHNIQUE



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Live As Myself, новое видео LUDOVICO TECHNIQUE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Haunted People”.




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