Члены HELION PRIME, DIRE PERIL в OF ROMULUS



"Of Romulus", новое видео группы OF ROMULUS, в состав которой входят Heather Michele и Jason Ashcraft, доступно для просмотра ниже. За сведение трека отвечал Michael Goodrich.







