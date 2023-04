сегодня



Новая песня HOUSE OF SHAKIRA



No Silver Lining, официальное видео с текстом HOUSE OF SHAKIRA, доступно ниже. Этот трек взят из альбома XIT:



1. Something In The Water

2. No Silver Lining

3. Toxic Train

4. Your Exit

5. Too Much Love

6. The Messenger

7. Twisted Attitude

8. Nowhere Bound

9. Chimera

10. Hell Or Heaven

11. Xit http://www.house-of-shakira.nu







