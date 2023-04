сегодня



Новое видео ULVEDHARR



“Wasteland”, новое видео группы ULVEDHARR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "XXXIII", выходящего 21 апреля на Scarlet Records в следующих вариантах:



- vinyl (limited edition)

- jewel case CD

- digital



Трек-лист:



"A Full Reload Of Fear"

" Wasteland"

"Revenge Loop"

"Dagon"

"Master Liar"

"The Edge"

"Eternal Attack"

"Their Game"

"A New God"

"Oblivion"







