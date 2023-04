все новости группы







21 апр 2023 : Вышел сборник редкостей SLAM



20th Century Music выпустили сборник раритетов группы SLAM, охватывающий период с 1991 по 1993 годы.



Трек-лист:



"Love Parade"

"Body Language"

"Lonely Shade Of Blue"

"What U Want It"

"Wastin' Our Time"

"Dear God"

"Candy"

"Dance The Body Elektrik"

"Funk Me"

"4 U"

"B-Jam"

"Wildflower"

"People"

"Y U Doggin'"

"Monogamy & Lust"

"EverybodyWantWhatTheyCantHave"



Состав:



Jeff Scott Soto — вокал;

George Bernhardt — гитара;

Ricky Wolking — бас;

Mark Bistany — барабаны, перкуссия.



Бывшие участники:



Craig Polivka — гитара;

Chris McCarvill — бас;

Gary Schutt — гитара.







