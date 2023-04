сегодня



ROBERT LOWE спел с ATHEIST ALIEN



Группа ATHEIST ALIEN выпустила дебютную пластинку "A Tale Of Pentacles", доступную для прослушивания ниже. В работе над песней "Stone Tape Theory" принимал участие бывший вокалист Candlemass Robert Lowe.



Трек-лист:



"A Tale of Pentacles"

"Forced Lava"

"Nightmare Fuel"

"Purification Sermon"

"Satanic Panic"

"Stone Tape Theory" feat. Robert Lowe

"Testimony Of Those Who Hate You"

"The Serpent And The Master"

"White Deceivers"

A Tale of Pentacles by Atheist Alien





+0 -1



( 1 ) просмотров: 300