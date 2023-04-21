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*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 26
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
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Atheist Alien

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ROBERT LOWE спел с ATHEIST ALIEN



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Группа ATHEIST ALIEN выпустила дебютную пластинку "A Tale Of Pentacles", доступную для прослушивания ниже. В работе над песней "Stone Tape Theory" принимал участие бывший вокалист Candlemass Robert Lowe.

Трек-лист:

"A Tale of Pentacles"
"Forced Lava"
"Nightmare Fuel"
"Purification Sermon"
"Satanic Panic"
"Stone Tape Theory" feat. Robert Lowe
"Testimony Of Those Who Hate You"
"The Serpent And The Master"
"White Deceivers"

ATHEIST ALIEN Release Debut Album; Former CANDLEMASS Vocalist ROBERT LOWE Featured On




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21 апр 2023
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Orgik
Песней эти монологи назвать трудно. Нигде там Лоу не пел.

просмотров: 300

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