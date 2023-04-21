ROBERT LOWE спел с ATHEIST ALIEN

Группа ATHEIST ALIEN выпустила дебютную пластинку "A Tale Of Pentacles", доступную для прослушивания ниже. В работе над песней "Stone Tape Theory" принимал участие бывший вокалист Candlemass Robert Lowe.
Трек-лист:
"A Tale of Pentacles"
"Forced Lava"
"Nightmare Fuel"
"Purification Sermon"
"Satanic Panic"
"Stone Tape Theory" feat. Robert Lowe
"Testimony Of Those Who Hate You"
"The Serpent And The Master"
"White Deceivers"
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