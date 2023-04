сегодня



Новый альбом SUBTERFUGE выйдет весной



SUBTERFUGE выпустят новую работу, получившую название "Philosopher", 12 мая на Metal Mind Production.



Трек-лист:



CD1:



Sic Mundus Creatus Est

Seven Kingdoms

Mask Of Madness

Whisper

New Kind Of People

Perfect System

Poor Man’s Dream

Philosopher

CD2:



Conflict

Course For Annihilation

Locked In Dreams

Letter Of A Dead Man

Depth Of Existence

Hide Your Dreams

No Epitaphs

Harmoniously Resonant





