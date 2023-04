сегодня



Видео с текстом от WORTH



Vanished, официальное видео с текстом от WORTH, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “WORTH”, выход которого намечен на 12 мая на Wormholedeath Records:



Time Won’t Heal

In Compulsion

Entwined

Cravings

Chased

Unbound

Emptiness

Morning Blaze

Vanished

Nu Uita

Frozen Echelon

Nova

One Named Nightmare

To Light One’s Fire







