Видео с текстом от AETHERIAN



AETHERIAN опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Army of Gaia". Этот трек взят из альбома “At Storm’s Edge”, выход которого намечен на 14 июля на Lifeforce Records:



Forgotten Oaths

Army of Gaia

ΠΥΡ ΑΕΝΑΟΝ

At Storm‘s Edge

Advent Dreams

Astral Breath

Soulriver

Starlit Shores







