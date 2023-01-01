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JON OLIVA: «Сын мёртв, жена мертва, отец умер. Я на испытательном сроке»



JON OLIVA в рамках недавней беседы с Rock Hard Greece сказал, что собирается окончательно завязать с музыкой:



«Я хочу записать новый студийный альбом SAVA и провести последнее турне, а потом я завязываю с этим. Мне надоело всё это дерьмо. Все, кого я знаю, мертвы. Моя жена умерла. Мой сын умер. Мой отец умер. Я на испытательном сроке. Я не могу водить машину. И меня пытаются поиметь, потому что я якобы рок-звезда. Меня всё время пытаются подловить. А я думаю: "Я ничего такого не делаю. Я никуда не могу пойти. Оставьте меня в покое"».



По поводу смерти своего сына Jon сказал:



«Он умер в январе. Вообще-то он был моим пасынком, но я был для него как отец, как никто другой. Я был очень близок с ним. И он умер от передозировки в январе, кажется, 23-го».



Кроме того, Oliva рассказал о смерти своей жены:



«Мы с моим сыном Николасом были в курсе. Мы наблюдали за моей женой. И я помню, как сказал Нику: "Чувак, я в ужасе. Потому что однажды я приду домой из студии, а она будет лежать мёртвая на полу". И именно так и случилось... Мой пасынок умирает, потом умирает моя жена, потом умирает мой отец. Я смотрю на небо и думаю: "И это всё, что у вас есть, ублюдки? Да ладно, чувак. Хватит уже".



Люди не понимают, через что я прошёл на личном уровне. Это очень тяжело. И мне пришлось иметь дело с большим количеством дерьма. "Почему ты не создаёшь музыку?" Да пошёл ты. Почему бы тебе не попробовать? Все, кого я знаю, мертвы. И люди говорят: "Почему ты не создаёшь музыку?" Да пошёл ты. Иди и попробуй».



Он также рассказал о своём аресте в сентябре 2021 года на побережье Флориды за вождение в нетрезвом виде, а также за хранение подконтрольного вещества. Полиция обвинила Oliva в хранении кокаина, что является фелонией, и вождении в нетрезвом виде, что является мисдиминором. На вопрос, не затруднят ли эти обвинения его путешествия и гастроли, он ответил:



«Нет, потому что когда я пришёл в суд, перед туром TSO, и предстал перед судьей, я узнал, что она была фанаткой TSO. Она ходила примерно на 10 концертов за все эти годы. И такого никогда раньше не было. Она сказала. "Вот это да. Похоже, у вас хорошая работа. Кстати, вы очень талантливы. Мне нравится ваша музыка. И я собираюсь временно отменить ваш испытательный срок, чтобы вы поехали в турне". И когда я пришёл в офис по надзору за условно осуждёнными и сказал офицеру по надзору за условно осуждёнными: "Она приостановила [моё условное наказание]", он ответил: "Это неслыханно. Такого никогда не бывало раньше". Я передал ему бумагу от судьи, и он сказал: "Есть проблемы". Я спрашиваю: "Почему?" Потому что у меня была одна ошибка за 63 года. Я никому не причинил вреда, разве что разбил свой джип. Ладно, да, отбросьте эту мысль — у меня были наркотики. Ты, наверное, принимаешь больше наркотиков, чем я. Я никому не причинил вреда. Так почему бы вам, ребята, просто не отвалить от меня? А потом у меня есть подруга, которая работает в отделе по надзору за условно осуждёнными в округе Паско, штат Флорида, и она говорит: "У нас были совещания по поводу тебя". Что значит "совещания по поводу меня"? Она говорит: "Они попытаются сделать из тебя наглядный образец. Они попытаются запутать тебя, поймать и посадить в тюрьму". Я ответил: "Большое спасибо, что, бл$$ь, рассказала мне". — "Ты знаменитость, Jon Oliva". А я такой: "Я не знаменитость. Я не такой"».







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