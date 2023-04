сегодня



Новое видео CLOAK



"The Holy Dark", новое видео группы CLOAK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Flame Eternal", выходящего 26 мая на Season Of Mist.



Трек-лист:



"Ethereal Fire"

"With Fury And Allegiance"

"Shadowlands"

"Invictus"

"Seven Thunders"

"Eye Of The Abyss"

"The Holy Dark"

"Heavenless"

"Black Flame Eternal"







