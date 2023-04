сегодня



Новая песня BLESSED CURSE



“Throne Of Bones,”новая песня группы BLESSED CURSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Pray For Armageddon", выход которого запланирован на 11 августа на M-Theory Audio:



“Pray For Armageddon”

“Beheader”

“Subspecies”

“Lock Me Up”

“Skinned Alive”

“Street Freaks”

“Into The Dark”

“Aftermath”

“Graveyard World”

“Throne Of Bones”







