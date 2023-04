сегодня



Новое видео KRASHKARMA



"Falling To Pieces", новое видео группы KRASHKARMA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Falling To Pieces, выходящего 23 июня на Rockshots Records:



"Falling To Pieces"

"15 Minutes Of Pain"

"Survive The Afterlife"

"Tap Dancing Through Minefields"

"Last Rites"

"Voodoo Devil Drums"

"How God Lost Her Virginity"

"Orphans In Zombieland"

"Shut Up"

"Fireball"

"Monsters Exit The Hopeless"

"Before The World Moved On"







