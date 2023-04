все новости группы







30 апр 2023 : Новая песня BLÅÅDPALT



Новая песня BLÅÅDPALT



Martyrdom 101, новая песня BLÅÅDPALT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР Caedite Eos, выход которого намечен на первое июня:



Martyrdom 101

Existence is Suffering

5250

The Plague Does Not Discriminate

Caedite Eos

Impurity In Its Finest Form







