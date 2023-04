все новости группы







29 апр 2023 : Новая песня DEATH DIES



сегодня



Новая песня DEATH DIES



Argento, новая песня DEATH DIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Stregoneria”, выход которого намечен на второе июня на Time To Kill Records:



01. Argento

02. Lame

03. Riflessi di sogni meschini

04. Impero

05. Abiura l’eterno

06. Mystery forest

07. Vento d’erebo

08. Falce e corona

09. Al Shi’ra

10. Sorrow of the witch







