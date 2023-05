1 май 2023



Умер бывший барабанщик WYKKED WYTCH



Джон Рэй, бывший барабанщик Axis Of Evil, Ectopia, Furnaze, Inner Eden, Intense, Pain Control, Winter Of Torment и WYKKED WYTCH, скончался в возрасте 51 года от алкоголизма.



«В выходные мы узнали очень печальную и удручающую новость о том, что скончался наш бывший барабанщик Джон Рэй. Мы все еще в шоке, пытаясь написать эти строки, но хотели отдать ему дань уважения, которую он заслужил».







