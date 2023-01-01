Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 19
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 14
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*BEHEMOTH получили польский Грэмии 13
*METALLICA открыла мировой тур 12
*ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHO... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 19
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
[= ||| все новости группы



*

Wykked Wytch

*



1 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик WYKKED WYTCH

8 фев 2012 : 		 Кавер-версия METALLICA от WYKKED WYTCH

30 янв 2012 : 		 Бывший басист WYKKED WYTCH умер от лимфомы

17 янв 2012 : 		 Новая песня WYKKED WYTCH

6 дек 2011 : 		 WYKKED WYTCH подписались на Goomba Music

11 окт 2011 : 		 Трейлер нового альбома WYKKED WYTCH

22 апр 2011 : 		 WYKKED WYTCH завершили запись нового альбома

6 мар 2011 : 		 WYKKED WYTCH заканчивают работу над альбомом

6 дек 2010 : 		 Соус от WYKKED WYTCH

17 июн 2010 : 		 WYKKED WYTCH представили новых участников

12 май 2010 : 		 WYKKED WYTCH ищут гитариста и ударника

9 ноя 2009 : 		 WYKKED WYTCH ищут гитариста

9 фев 2009 : 		 WYKKED WYTCH покинул гитарист

16 янв 2009 : 		 WYKKED WYTCH: новый демо-трек в сети

27 ноя 2008 : 		 WYKKED WYTCH пишут материал для нового альбома

21 окт 2008 : 		 WYKKED WYTCH ищут нового басиста

9 ноя 2007 : 		 WYKKED WYTCH: анонсирован новый альбом

19 дек 2006 : 		 Новый альбом и видео WYKKED WYTCH

24 июн 2003 : 		 WYKKED WYTCH в студии

12 дек 2002 : 		 WYKKED WYTCH записали демо
| - |

|||| 1 май 2023

Умер бывший барабанщик WYKKED WYTCH



zoom
Джон Рэй, бывший барабанщик Axis Of Evil, Ectopia, Furnaze, Inner Eden, Intense, Pain Control, Winter Of Torment и WYKKED WYTCH, скончался в возрасте 51 года от алкоголизма.

«В выходные мы узнали очень печальную и удручающую новость о том, что скончался наш бывший барабанщик Джон Рэй. Мы все еще в шоке, пытаясь написать эти строки, но хотели отдать ему дань уважения, которую он заслужил».

JOHN RAE, Former Drummer For WYKKED WYTCH / Ex-Drum Tech For NICK BARKER, Dead At 51




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 205

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом