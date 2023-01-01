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1 май 2023
Умер бывший барабанщик WYKKED WYTCH
Джон Рэй, бывший барабанщик Axis Of Evil, Ectopia, Furnaze, Inner Eden, Intense, Pain Control, Winter Of Torment и WYKKED WYTCH, скончался в возрасте 51 года от алкоголизма.
«В выходные мы узнали очень печальную и удручающую новость о том, что скончался наш бывший барабанщик Джон Рэй. Мы все еще в шоке, пытаясь написать эти строки, но хотели отдать ему дань уважения, которую он заслужил».
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