×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
61
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
24
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья»
14
Новое видео CRADLE OF FILTH
14
METALLICA открыла мировой тур
13
Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»
13
BEHEMOTH получили польский Грэмии
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а...
61
Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли...
48
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме...
24
OZZY OSBOURNE скучает по зрителям
22
Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все...
16
все новости группы
HDK
Нидерланды
Death Metal
Symphonic Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/sandergommans
2 май 2023
:
Видео с текстом от HDK
7 мар 2022
:
Новая песня HDK
16 сен 2016
:
AMANDA SOMERVILLE о будущем HDK
3 дек 2014
:
Фэн-видео HDK
15 апр 2014
:
Новая песня HDK
5 мар 2014
:
Новая песня HDK
20 фев 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома HDK
16 сен 2012
:
Видео из студии HDK
7 янв 2012
:
Новости от гитариста HDK
25 ноя 2011
:
Ремикс от HDK
11 ноя 2011
:
HDK работают над новым диском
23 янв 2009
:
Доступны семплы песен проекта HDK
10 мар 2007
:
HDK : новый трек проекта гитариста AFTER FOREVER
сегодня
Видео с текстом от HDK
HDK опубликовали официальное видео с текстом на песню "Human Error".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 185
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет