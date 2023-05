2 май 2023



Новое видео THE BLOODY HELL



"Hide Away", новое видео группы THE BLOODY HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nobody Cares, выпущенного в ноябре:



"As Above"

"Hide Away"

"When You’re Gone"

"Barbra" (Modernettes cover)

"G"

"Nobody Cares About America Anymore"

"Rulers of the Night"

"Dead to Me"

"So Below"







просмотров: 105